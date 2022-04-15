Заместитель Главы МЧС России Илья Денисов посетил с рабочим визитом Нижегородскую область

Заместитель Главы МЧС России Илья Денисов посетил с рабочим визитом Нижегородскую область

В рамках визита он принял участие в практической части заключительного этапа командно-штабных учений, проводимых МЧС России.

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