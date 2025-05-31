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Как Украина превратилась в полигон для отработки вооружений против Китая

Как Украина превратилась в полигон для отработки вооружений против Китая

После начала российской СВО территория Украины превратилась не только в натовский плацдарм, откуда наносятся все более мощные удары по нашей стране, но и в полигон, на котором испытываются самые современные средства высокоточного поражения и противодействия им.

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