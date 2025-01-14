В Гаити число вынужденных переселенцев достигло миллиона

Более миллионам граждан Гаити стали вынужденными переселенцами из-за гуманитарного кризиса, вызванного активностью вооруженных банд, показывают данные, опубликованные Международной организации по миграции, 14 января сообщает TeleSUR.
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