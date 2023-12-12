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Несекретные материалы

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На территории Польши начинает действовать база США системы ПРО в Европе

На территории Польши начинает действовать база США системы ПРО в Европе

По данным американских военных, представленным Конгрессу, база США европейской системы противоракетной обороны Aegis Ashore, находящаяся в Редзиково (Польша), официально будет введена в эксплуатацию 15 декабря.

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