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Картина дня. Финансы

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Депутат Верховной рады призвал украинцев рассказать Маску и Трампу о концлагере СБУ

Депутат Верховной рады призвал украинцев рассказать Маску и Трампу о концлагере СБУ

Депутат Верховной рады Александр Дубинский призвал украинцев рассказать американским предпринимателям Илону Маску и Дэвиду Саксу, а также сыну избранного президента США Дональду Трампу-младшему о концлагере, который организовала Служба безопасности Украины (СБУ), чтобы заставлять людей признаваться в госизмене.

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