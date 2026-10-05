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Кабмин хочет урезать субсидии на авиаперевозки в ДФО

Кабмин хочет урезать субсидии на авиаперевозки в ДФО

Пока президент говорит о беспрецедентных преференциях для Дальнего Востока, правительство в проекте бюджета урезает субсидии на авиаперевозки внутри макрорегиона почти на треть.

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