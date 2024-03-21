Миллиардер Дерипаска заступился за западных капиталистов и выступил против давления на них в России

Galina Adler

Ну Бояре себя точно так вели. Чуть что сразу же против правительства, то биш князя, царя. И ворота сами открывали, врагов в дом пускали. Им то что народ, кто останется, смирится, тот и будет жить. А они при любой власти боярами останутся.