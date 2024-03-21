СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 069 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Николаевич
    Хорошая слепленная статья, грамотное обращение к читателю на грани оскорбления с примесью унижения. Деньги, может и н...Надоевший всем гл...
  • lenivka
    Да.Меня волнует кто будет после Путина.Не верю в силу его команды.Могут не выдержать наезда на них.Надоевший всем гл...
  • ninikooo Митусова
    Ну что же - они свой выбор сделали… ребята им не обещали встречи с караваем, так что получат сполна…Все будет согласо...

Миллиардер Дерипаска заступился за западных капиталистов и выступил против давления на них в России

Миллиардер Дерипаска заступился за западных капиталистов и выступил против давления на них в России

Несмотря на то, что отечественный правящий класс уже довольно долго наглядно демонстрирует, что его политика ведется в интересах крупного капитала ещё осталось немало людей, которые свято верят в то, что президент и другие высокопоставленные лица держат толстосумов в ежовых рукавицах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
кромчанин
Вы, наверное, забыли, что в стране капитализм. И власть в стране работает на капиталистов.
Ответить
6 час.
Galina Adler
Ну Бояре себя точно так вели. Чуть что сразу же против правительства, то биш князя, царя. И ворота сами открывали, врагов в дом пускали. Им то что народ, кто останется, смирится, тот и будет жить. А они при любой власти боярами останутся.
Ответить
6 час.
Vovan
Его не поймешь! То так, то эдак...
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору