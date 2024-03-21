Миллиардер Дерипаска заступился за западных капиталистов и выступил против давления на них в России

Несмотря на то, что отечественный правящий класс уже довольно долго наглядно демонстрирует, что его политика ведется в интересах крупного капитала ещё осталось немало людей, которые свято верят в то, что президент и другие высокопоставленные лица держат толстосумов в ежовых рукавицах.
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