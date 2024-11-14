Сезонное меню: как кормить домашних кошек зимой

Зимой кормить домашних кошек надо чаще. Об этом написало издание aif.ru. Кошкам зимой, как и многим другим живым существам, необходимо больше энергии, чтобы поддерживать комфортный уровень тепла и активности.
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