Медики в регионах пожаловались на сокращение зарплат

Оклад и компенсационные нельзя не выплачивать, а некоторые стимулирующие можно урезать или отменить Медработники в разных регионах пожаловались на снижение зарплат, что вынуждает их уходить из профессии, пишут "Известия".
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