Американская актриса и бывшая модель Деми Мур отказалась от штанов во время съемки для журнала Elle. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).