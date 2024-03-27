Депутат Федоров: СВО закончится, когда в США ощутят угрозу и надавят на власть

Чтобы военная спецоперация на Украине завершилась, необходимо добиться чувства угрозы у жителей США - тогда они надавят на власть и заставят договориться об окончании конфликта, считает депутат Госдумы Евгений Федоров.
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