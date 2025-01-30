Россиян предупредили об аномальном феврале

В феврале температура воздуха в России будет теплее климатической нормы. Об аномальном последнем месяце зимы предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с ОТР.
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