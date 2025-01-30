Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 055 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Нам это лучше, что они распадутся из ЕС? Чем?В Британии допуст...
  • Владимир Соловьев
    От ЕС отпала Англия, отпадут и остальные страны-халявщики и, в первую очередь, прибалты с Польшей.В Британии допуст...
  • Владимир Соловьев
    "Для безопасности страны надо лишить гражданства РФ лиц с двойным гражданством?" ТОГДА ВЛАСТЬ СИЛЬНО ПОРЕДЕЕТ!Следователь: экс-...

Россиян предупредили об аномальном феврале

Россиян предупредили об аномальном феврале

В феврале температура воздуха в России будет теплее климатической нормы. Об аномальном последнем месяце зимы предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с ОТР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх