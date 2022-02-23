Новая игра Лондона: на Памире может появиться государство исмаилитов

МОСКВА, 24 февраля 2022, Институт РУССТРАТ. Когда появились сообщения о том, что приграничную с Таджикистаном афганскую провинцию Бадахшан посетил исполняющий обязанности министра обороны мулла Мохаммад Якуб вместе с начальником генштаба мулла Фасих, а затем пошли сообщения, что Кабул перебросил в приграничные провинции Балх, Кундуз, Тахар и Бадахшан примерно 10 тысяч бойцов, сразу встал вопрос: что происходит? Раньше переброска войск талибов (движение запрещено в России) объяснялось активизацией в этой части страны ИГИЛ (движение запрещено в России).