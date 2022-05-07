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Министр внутренних дел по Республике Крым поздравил ветеранов с наступающим Днем Великой Победы

Министр внутренних дел по Республике Крым поздравил ветеранов с наступающим Днем Великой Победы

Сегодня, 7 мая, министр внутренних дел по Республике Крым генерал-лейтенант полиции Павел Каранда, руководители, сотрудники ведомства, а также воспитанники «полицейских» кадетских классов, подшефных МВД по Республике Крым, которые действуют на базе симферопольской школы № 28, поздравили ветеранов Великой Отечественной войны.

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