Министр внутренних дел по Республике Крым поздравил ветеранов с наступающим Днем Великой Победы

Сегодня, 7 мая, министр внутренних дел по Республике Крым генерал-лейтенант полиции Павел Каранда, руководители, сотрудники ведомства, а также воспитанники «полицейских» кадетских классов, подшефных МВД по Республике Крым, которые действуют на базе симферопольской школы № 28, поздравили ветеранов Великой Отечественной войны.