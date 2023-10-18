РБК: банки заняли у ЦБ в октябре 7 трлн рублей в ожидании роста ключевой ставки

Российские банки в октябре на несколько дней заняли у Центрально банка более 7 трлн руб. Это может указывать на то, что они создают резервы перед очередным увеличением ключевой ставки, пишет РБК со ссылкой на статистику регулятора и опрошенных экспертов.
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