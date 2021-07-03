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В Раде заявили, что русские на Украине больше не будут обладать частью прав человека

В Раде заявили, что русские на Украине больше не будут обладать частью прав человека

Русские жители Украины не будут иметь все права человека в стране после принятия закон "о коренных народах Украины".

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Сергей Тычкин
Дожили, еб твою мать! Русские на Украине иностранцы? Там полукраины в могилах русских мужиков, отдавших свои жизни за эту землю! А еврей Зеленский коренной житель ! Ладно бы "закоренелый" хохол это изобрёл, а то еврей - иуда! И ведь молчат еврейчики всех стран, значит поддерживают, похихикивая в своих синогогах сеё дельце.. А наш что Путило? Что - то реакции не видно активной! Может нам, русским, пора самим реакцию проявить, пока нас не сломали и не записали в иностранцы на своей собственной земле!

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