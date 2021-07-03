В Раде заявили, что русские на Украине больше не будут обладать частью прав человека

Газета.ruПолитикаВ Раде заявили, что русские на Украине больше не будут обладать частью прав человекаРусские жители Украины не будут иметь все права человека в стране после принятия закон "о коренных народах Украины".Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей ТычкинДожили, еб твою мать! Русские на Украине иностранцы? Там полукраины в могилах русских мужиков, отдавших свои жизни за эту землю! А еврей Зеленский коренной житель ! Ладно бы "закоренелый" хохол это изобрёл, а то еврей - иуда! И ведь молчат еврейчики всех стран, значит поддерживают, похихикивая в своих синогогах сеё дельце.. А наш что Путило? Что - то реакции не видно активной! Может нам, русским, пора самим реакцию проявить, пока нас не сломали и не записали в иностранцы на своей собственной земле!Комментировать
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