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КДК рассмотрит протест «Химок» 10 марта

КДК рассмотрит протест «Химок» 10 марта

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, когда рассмотрит протест подмосковных «Химок» на результат матча 20-го тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом».

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