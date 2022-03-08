КДК рассмотрит протест «Химок» 10 марта

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, когда рассмотрит протест подмосковных «Химок» на результат матча 20-го тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом».