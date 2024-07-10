"Ъ": СК арестовал активы экс-сотрудников МВД, сбежавших из России

У сбежавших миллиардеров из МВД арестованы активы на 5 млрд рублей"Коммерсантъ" узнал, что Следственный комитет России арестовал апартаменты в комплексе "Алые паруса" и квартиру в ЖК "Нежинский ковчег", принадлежащие бывшим сотрудникам МВД.