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Царьград

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"Ъ": СК арестовал активы экс-сотрудников МВД, сбежавших из России

"Ъ": СК арестовал активы экс-сотрудников МВД, сбежавших из России

У сбежавших миллиардеров из МВД арестованы активы на 5 млрд рублей"Коммерсантъ" узнал, что Следственный комитет России арестовал апартаменты в комплексе "Алые паруса" и квартиру в ЖК "Нежинский ковчег", принадлежащие бывшим сотрудникам МВД.

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