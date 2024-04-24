🦷Как изменятся цены на стоматологию в 2025 году? Основными ценообразующими факторами в 2024-2025 годах остаются трудности с логистикой, нестабильность валютного курса и снижение объемов рынка.
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🦷Как изменятся цены на стоматологию в 2025 году? Основными ценообразующими факторами в 2024-2025 годах остаются трудности с логистикой, нестабильность валютного курса и снижение объемов рынка.