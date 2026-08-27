Появились первые официальные подробности происшествия с машиной на Колпинском шоссе в Славянке. 🔹СМИ и каналы в мессенджере пишут о взрыве, в ГСУ СК РФ по Петербурге говорят о возгорании автомобиля.
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Появились первые официальные подробности происшествия с машиной на Колпинском шоссе в Славянке. 🔹СМИ и каналы в мессенджере пишут о взрыве, в ГСУ СК РФ по Петербурге говорят о возгорании автомобиля.