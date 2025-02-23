23.02.2025 Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на утро 23 февраля 2025 года — в нашем материале.
ВС РФ формируют полукотёл у Синьковки, карта боевых действий
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Александр Рожков
Украинский фронт - прорыв в Курской. Взяли Улаклы, Новый Комар, Белогоровку, Фанасеевку др 23.02.25 https://rutube.ru/video/d7182a6ebc2b2e636a999c06fe6e917c/?r=plwd
Украинский фронт - прорыв в Курской. Взяли Улаклы, Новый Комар, Белогоровку, Фанасеевку др 23.02.25
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