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ВЕСТИ КРЫМ

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Образовательная система региона готова к старту учебного года

Образовательная система региона готова к старту учебного года

Школы и детские сады будут работать штатно. В то же время формат конкретных учреждений будет зависеть от оперативной обстановки.

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