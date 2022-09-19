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Роман Худяков заявил о завершении «эпохи Аллы Пугачевой» после ее желания стать иноагентом

Роман Худяков заявил о завершении «эпохи Аллы Пугачевой» после ее желания стать иноагентом

Бывший депутат Госдумы Роман Худяков прокомментировал скандальное заявление певицы Аллы Пугачевой, поддержавшей супруга Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ) и высказавшейся против спецоперации России на Украине, в личном Telegram-канале.

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