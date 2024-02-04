Росавиация: обновленный Ту-214 задействуют на рейсах в Грузию, Армению и Израиль

Авиалайнер Ту-214 совершил свой первый коммерческий рейс после долгого перерыва. Самолеты, которые получил перевозчик Red Wings, не занимались перевозкой пассажиров более пяти лет, сообщила пресс-служба Росавиации.
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