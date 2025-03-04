Зеленский продаёт Трампу недра Украины. Куда смотрит Москва?

«Одесса и четыре основных морских порта Украины — дороже всех редкоземов» Михаил Зубов Фото: Михаил Климентьев/ТАСС Материал комментируют: Антон Орлов Дмитрий Абзалов В пятницу 28 февраля США и Украина подпишут сделку, согласно которой недра Самостийной перейдут под контроль американского бизнеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии