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Царьград

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Споры о численности Крестного хода продолжаются: "Живое море православных людей" — так сколько человек было в Москве?

Споры о численности Крестного хода продолжаются: "Живое море православных людей" — так сколько человек было в Москве?

Общемосковский крестный ход, прошедший 6 сентября, стал одним из самых массовых в новейшей истории России.

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