Авиация отразила попытку атаки на гражданские суда в юго‑западном районе Черного моря

РИАМО - 10 фев. Патрульные корабли и авиация отразили попытку атаки на российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря с использованием полупогружных безэкипажных катеров, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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