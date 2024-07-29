На новгородской трассе лось стал причиной смерти пассажирки легкового автомобиля

По сообщению пресс-службы Госавтоинспекции Новгородской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 28 июля в 23:20 на 59 километре автодороги Спасская Полисть - Малая Вишера - Боровичи» в Маловишерском районе.
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