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На новгородской трассе лось стал причиной смерти пассажирки легкового автомобиля

На новгородской трассе лось стал причиной смерти пассажирки легкового автомобиля

По сообщению пресс-службы Госавтоинспекции Новгородской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 28 июля в 23:20 на 59 километре автодороги Спасская Полисть - Малая Вишера - Боровичи» в Маловишерском районе.

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