Россияне рассказали, где берут деньги до зарплаты«Почта банк» провел в социальных сетях опрос россиян на тему финансовых трудностей до зарплаты, 34% опрошенных ответили, что им регулярно не хватает денег до зарплаты, 40% иногда испытывают такие трудности, а 26% участников опроса рассказали, что никогда не сталкивались с такой проблемой Из тех, кто нуждается в деньгах до зарплаты, 38% опрошенных сказали, что им не хватает до 5 тысяч рублей, еще 31% нуждаются в сумме от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, 21% респондентов назвали 10 тысяч рублей как необходимую сумму до зарплаты.