«Россия и Казахстан перестают понимать друг друга». Что будет в 2029 году

Казахстан завершил переходный период, начатый еще при Назарбаеве. Журналист Александр Константинов рассказывает RTVI, почему Токаев держит открытым вопрос о выборах 2029 года, как удары по КТК изменили отношение казахстанцев к Украине и почему элиты двух соседних стран перестают понимать друг друга.