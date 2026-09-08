«Россия и Казахстан перестают понимать друг друга». Что будет в 2029 году

Казахстан завершил переходный период, начатый еще при Назарбаеве. Журналист Александр Константинов рассказывает RTVI, почему Токаев держит открытым вопрос о выборах 2029 года, как удары по КТК изменили отношение казахстанцев к Украине и почему элиты двух соседних стран перестают понимать друг друга.
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Россия не вводит электронной регистрации для граждан казахстана по крайней мере до 1.01.2028. не надо врать,а казахстан утвердил график ввода электронных регистраций уже в 2026г,возможно и платных.Давно перестали друг друга понимать,вы автор отстали от жизни. Казахстан пока не враждебное,но уже давно не дружеское государство,назарбаев сильно в этом постарался.Дело идёт к полноценному визовому режиму,как ни обставляй это другими названиями.