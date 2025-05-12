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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников о матчах «России 25» и Беларуси: «Высокий уровень хоккея, от ножа. Понравились обе команды, ЧМ на их фоне отдыхает. Когда мы вернемся туда, будем бороться за золото»

Кожевников о матчах «России 25» и Беларуси: «Высокий уровень хоккея, от ножа. Понравились обе команды, ЧМ на их фоне отдыхает. Когда мы вернемся туда, будем бороться за золото»

Команда под руководством Романа Ротенберга уступила белорусам (1-3) по итогам весеннего турне.  – Главное событие недели – выход в финал «Трактора» и «Локомотива»? – Меня огорчили полуфиналы – 1-4 и там, и там.

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