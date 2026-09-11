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Кухня и дом

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Как я отстояла свою газовую плиту в 2026 году: диагностика вместо навязанной замены

Как я отстояла свою газовую плиту в 2026 году: диагностика вместо навязанной замены

Каждый год мы ждём визита специалиста газовой службы с лёгким напряжением: вдруг найдёт какую-нибудь неисправность, о которой мы даже не подозревали.

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