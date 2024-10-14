Слушаем и размышляем: Почему власти избавляются от следов веттинга

Согласно новому закону, вступившему в силу в конце сентября, оценочные досье действующих судей, прокуроров, а также кандидатов, прошедших или не прошедших проверку для занятия должностей в системе юстиции, подлежат уничтожению.
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