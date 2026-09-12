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Инфантино назвал лозунг своей кампании на выборах главы ФИФА

Инфантино назвал лозунг своей кампании на выборах главы ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино представил лозунг, с которым намерен участвовать в выборах главы организации в 2027 году.

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