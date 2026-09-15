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Царьград

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Киселева: В Перми до конца недели восстановят тепловой контур

Киселева: В Перми до конца недели восстановят тепловой контур

Министр ЖКХ Пермского края Наталья Киселева сообщила о планах восстановить до конца недели тепловой контур дома в Перми, пострадавшего 7 сентября в результате атаки БПЛА.

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