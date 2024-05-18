Двойник Берии: что на самом деле о нём известно

Лаврентий Берия был арестован в июне 1953 года. После следствия и суда министра расстреляли. Однако сын Берии, Серго, был уверен в том, что отца убили в день ареста, а его роль в бункере штаба МВО и в зале суда исполнял другой человек.
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