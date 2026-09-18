Верующим раскрыли зачем в церкви совершают помазание лба

Что означает обряд помазания лба в христианстве? Разбираемся в духовном смысле традиции, ее библейских корнях и значении для верующих сегодня.
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