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Пронедра

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Верующим раскрыли зачем в церкви совершают помазание лба

Верующим раскрыли зачем в церкви совершают помазание лба

Что означает обряд помазания лба в христианстве? Разбираемся в духовном смысле традиции, ее библейских корнях и значении для верующих сегодня.

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