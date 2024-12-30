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Царьград

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Минобороны: ПВО сбили 4 ракеты HIMARS и 65 украинских дронов

Минобороны: ПВО сбили 4 ракеты HIMARS и 65 украинских дронов

Министерство обороны сообщило об уничтожении нашими военными четырех украинских реактивных снарядов HIMARS и 65 беспилотников в ходе Специальной военной операции.

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