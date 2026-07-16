Diesel does not give up in Europe

Diesel fuel prices in Europe continue to rise and are approaching the record of 2022 again. The Iranian war and the ban on the export of diesel fuel from Russia, due to the attacks of the Armed Forces of Ukraine, is not allowed to relax the fuel market of the European Union.
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