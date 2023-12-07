ЦИК: ДЭГ на выборах президента будет доступно в регионах, где оно уже проходило

РИА Новости/Кирилл Каллиников Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента в 2024 году будет проходить в регионах, где таким образом уже голосовали ранее, заявила в беседе с журналистами председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
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