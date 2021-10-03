Британский киноактер Дэниел Крейг получит именную звезду на Аллее славы в Голливуде

Несомненно, такой почести, быть увековеченным на Аллее Славы в Голливуде замечательный актер удостоился за роль Джеймса Бонда в знаменитой бондиане, которую он сыграл просто блестяще, об этом сообщило издание The Metro.
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