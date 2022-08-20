Запад везёт Зеленского на саммит G20 в противовес Путину

В совете по национальной безопасности Белого дома считают, что президент Украины Владимир Зеленский должен обязательно принять участие в саммите группы «Большой двадцатки» на Бали в ноябре этого года, если там будет глава России Владимир Путин.
В совете по национальной безопасности Белого дома считают, что президент Украины Владимир Зеленский должен обязательно принять участие в саммите группы «Большой двадцатки» на Бали в ноябре этого года, если там будет глава России Владимир Путин.
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