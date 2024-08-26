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Закон и Порядок

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Чем грозит арест основателю Telegram, проекту и инвесторам

Чем грозит арест основателю Telegram, проекту и инвесторам

Французские власти задержали Павла Дурова. Что ему грозит и как это может сказаться на основанном им Telegram, разбирался РБКПавел Дуров (Фото: durov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)) Вечером 24 августа основатель Telegram Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Азербайджана.

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