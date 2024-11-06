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Региональная Юридическая Служба

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Егор Крид поругался из-за слухов о личной жизни

Егор Крид поругался из-за слухов о личной жизни

Егор Крид. Фото: Инстаграм* @egorkreed Новости дня за сегодня  сообщают о том, что тридцатилетний Егор Крид, один из самых популярных рэперов России, публично выразил своё недовольство постоянными слухами и спекуляциями вокруг своей личной жизни.

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