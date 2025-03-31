Интерактивная игра ´АлкоСТОП: молодежь против алкоголя´.

Еще выдающийся врач Средневековья Авиценна говорил о том, что ´питье вина детьми похоже на добавление к огню сухих дров´ - и это предостережение до сих пор не утратило своей актуальности, ведь вред алкоголя для растущего организма ребенка очевиден всем здравомыслящим людям.