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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Интерактивная игра ´АлкоСТОП: молодежь против алкоголя´.

Интерактивная игра ´АлкоСТОП: молодежь против алкоголя´.

Еще выдающийся врач Средневековья Авиценна говорил о том, что ´питье вина детьми похоже на добавление к огню сухих дров´ - и это предостережение до сих пор не утратило своей актуальности, ведь вред алкоголя для растущего организма ребенка очевиден всем здравомыслящим людям.

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