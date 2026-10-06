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Регионы России

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«Человек-паук: Новый день» вышел на зарубежных онлайн-платформах с рекордными сборами

«Человек-паук: Новый день» вышел на зарубежных онлайн-платформах с рекордными сборами

Фильм «Человек-паук: Новый день» официально появился на зарубежных онлайн-кинотеатрах, включая Prime Video и Apple TV, спустя три месяца после старта кинопроката 31 июля.

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