Фёдор Раззаков | Вальтер Николаи против НКВД, балканский капкан, валюта Рейха, элиты против Сталина

СОДЕРЖАНИЕ: 00:00 Введение00:27 Дезинформационная кампания нацистской Германии01:11 Балканский капкан02:38 Валюта для нацистов03:25 План Барбаросса04:22 Британская дезинформация06:35 Стратегическое значение Африки07:21 Вальтер Николай и его работа10:38 Современные параллели11:30 Разведка и война12:08 Германская разведка и бизнес-шпионаж13:07 Финансовая поддержка германских предприятий14:04 Задачи германской разведки16:36 Германские инвестиции в России17:47 Вальтер Николай и военная разведка18:53 Дезинформационная операция «Центурия»21:22 Нацистская разведка и Вальтер Николай23:33 Изучение промышленного потенциала СССР24:04 Назначение Геринга и подготовка к войне24:54 Подготовка СССР к войне25:52 Разведывательные контакты между СССР и Германией26:54 Нападение на СССР и Франция28:02Стратегический просчёт нацистов29:01 Операция «Центурия»30:05 Дезинформация и планы нацистов31:03 Криворожский район и западные интересы Полная бесплатная версия: https://delib.