Путин выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования новому эмиру Кувейта Мишаалю Аль-Ахмеду Аль-Джаберу Ас-Сабаху в связи со смертью в возрасте 86 лет его брата, находившегося на престоле с сентября 2020 года.