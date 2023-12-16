Путин выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования новому эмиру Кувейта Мишаалю Аль-Ахмеду Аль-Джаберу Ас-Сабаху в связи со смертью в возрасте 86 лет его брата, находившегося на престоле с сентября 2020 года.
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