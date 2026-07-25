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Царьград

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Балицкий обвинил англосаксов в финансировании теракта ВСУ

Балицкий обвинил англосаксов в финансировании теракта ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий обвинил англосаксов в финансировании террористического акта ВСУ в Кирилловке, где погибло 12 человек.

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Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Надо ликвидировать хотя бы хохлятскую верхушку-исполнителей. Если островных гаденышей пока нельзя.
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