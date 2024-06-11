Юные художники из Алексеевского отличились на городском конкурсе

Подведены итоги городского открытого смотра-конкурса «Огонь-друг, огонь-враг», на котором ученики школы №1539 в Алексеевском районе очень достойно выступили в номинации «художественно-изобразительное творчество».
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